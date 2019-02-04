Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове из-за трёх футбольных матчей ограничат движение транспорта

В Ростове из-за трёх футбольных матчей ограничат движение транспорта
Фото: Murmansk247.ru
В районе стадиона «Ростов-Арена» из-за футбольных матчей ограничат движение транспорта. Для транспорта прилегающие дороги будут закрыты 24 февраля, 11 и 30 марта.
С 15 до 23 часов будут ограничивать сквозное движение по западному и восточному пешеходно-транспортным проездам футбольной арены.

С 16:30 до 23 часов закроют съезд с Южного подъезда к городу на Магистральную улицу от Южного подъезда до Левобережной.

С 21 до 23 часов нельзя будет проехать по улице Магистральной на участке от Южного подъезда до Левобережной.

Напомним, 24 февраля ФК «Ростов» сыграет с «Краснодаром» в рамках четвертьфинала Кубка России. 11 марта донской клуб примет тульский «Арсенал», а 30 марта встретится с «Уралом» из Екатеринбурга.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.