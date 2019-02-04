В Ростове из-за трёх футбольных матчей ограничат движение транспорта



Фото: Murmansk247.ru

В районе стадиона «Ростов-Арена» из-за футбольных матчей ограничат движение транспорта. Для транспорта прилегающие дороги будут закрыты 24 февраля, 11 и 30 марта.

С 15 до 23 часов будут ограничивать сквозное движение по западному и восточному пешеходно-транспортным проездам футбольной арены.



С 16:30 до 23 часов закроют съезд с Южного подъезда к городу на Магистральную улицу от Южного подъезда до Левобережной.



С 21 до 23 часов нельзя будет проехать по улице Магистральной на участке от Южного подъезда до Левобережной.



Напомним, 24 февраля ФК «Ростов» сыграет с «Краснодаром» в рамках четвертьфинала Кубка России. 11 марта донской клуб примет тульский «Арсенал», а 30 марта встретится с «Уралом» из Екатеринбурга.