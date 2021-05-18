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В Ростове из-за порыва провалился асфальт на автобусной остановке

В Ростове из-за порыва провалился асфальт на автобусной остановке
В Ростове произошла коммунальная авария возле автобусной остановки. ЧП случилось в Пролетарском районе 20 мая.

В социальных сетях очевидцы опубликовали фото бьющего из-под земли коммунального фонтана. На кадрах видно, как поток воды буквально бурлит от сильного напора. Вода растекалась по улице Камской и Днепропетровской.

Как сообщили в АО «Ростовводоканал», несмотря на масштаб аварии, вода у ростовчан есть. Однако огромные реки наверняка доставили немало проблем людям, которые шли к остановке или выходили на ней.

Около 11 часов порыв уже устранили. О фонтане напоминают теперь только мокрый асфальт и грязь возле остановки.

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