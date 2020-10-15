В Ростове из-за коронавируса оптимизируют маршрутную сеть

В Ростове из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оптимизируют маршрутную сеть, сообщает городская мэрия.Так, с 19 октября маршрут №98-МТ, следующий от ГПЗ-10 до площади Карла Маркса» будет ходить до улицы Подвойского на территории ЖК «Красный Аксай», а на маршруте №10 «микрорайон Суворовский – ГПЗ-10» пустят автобусы большого класса.Кроме того, будет оптимизирован график работы водителей маршрутов №№1, 29, 35, 40, 42, 43-МТ, 55, 90-МТ, 92, 92а, 94, 96, 98-МТ, 10а, 14МТ, 22, 25, 27, 63, 81. По мнению властей, это поможет избежать массового скопления людей на остановках и переполненности салонов.