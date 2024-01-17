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В Ростове из-за ДТП приостановили работу движение троллейбуса № 17

В Ростове из-за ДТП приостановили работу движение троллейбуса № 17
В Ростове-на-Дону временно приостановили движение троллейбуса № 17 (Центральный рынок — ЖСК). Об этом сообщили в администрации донской столицы.

Утром 17 января неустановленный водитель снес опору контактной сети на улице Дачной, 10. В результате ДТП были оборваны провода, с помощью которых троллейбус следует по своему маршруту.

На месте аварии работают специалисты. Пока ремонт не закончится, связь Военведа с проспектом Буденновским будет организована альтернативным транспортом. Пассажиры могут воспользоваться автобусом № 99 или троллейбусом № 17а.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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