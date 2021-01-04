В Ростове из-за ДТП образовалась пробка
Из-за аварии в Западном микрорайоне Ростова образовалась девятибалльная пробка. Затор появился на пересечении улиц Петрозаводской и Еременко.
На небольшом участке дороги столкнулись машина такси и черная иномарка. ДТП несерьезное, и автомобили едва задели друг друга. Однако из-за столкновения движение на проезжей части оказалось почти полностью заблокированным.
Пока участники аварии не разъедутся, проехать от улицы Еременко до Калининградской (через Петрозаводскую) стало затруднительно.