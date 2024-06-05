В Ростове из Следкома сбежал задержанный военнослужащий
В Ростове-на-Дону разыскивают военнослужащего, сбежавшего из Следственного комитета РФ по Ростовскому гарнизону. Об этом 5 июня сообщил DonDay.ru.
Накануне днем парня доставили в здание на улице Островского, 96/6. Вероятно, он там оказался из-за правонарушения, которое расследует военная следственная комиссия.
Задержанный в тот же вечер, 4 июня, молодой человек, покинул ведомство. Куда он отправился, неизвестно. Предварительно, правоохранители еще не нашли беглеца.