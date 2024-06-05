Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове из Следкома сбежал задержанный военнослужащий

В Ростове из Следкома сбежал задержанный военнослужащий
В Ростове-на-Дону разыскивают военнослужащего, сбежавшего из Следственного комитета РФ по Ростовскому гарнизону. Об этом 5 июня сообщил DonDay.ru.

Накануне днем парня доставили в здание на улице Островского, 96/6. Вероятно, он там оказался из-за правонарушения, которое расследует военная следственная комиссия.

Задержанный в тот же вечер, 4 июня, молодой человек, покинул ведомство. Куда он отправился, неизвестно. Предварительно, правоохранители еще не нашли беглеца.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.