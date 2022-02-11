В Ростове исчез розничный рынок «Лидер»

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В Ростове-на-Дону исчез розничный рынок «Лидер», расположенный в Пролетарском районе города на улице Вересаева,98. Теперь он перешел в статус торгового комплекса с конца 2021 года, сообщили в администрации города.Причина такого решения пока остается неизвестной. Однако для статуса рынка необходимо соблюдение ряда требований федерального законодательства, которые могут не исполняться когда площадка имеет статус торгового комплекса. Сами ростовчане разницу вряд ли заметят . Приобрести стройматериалы, инструменты и многое другое по прежнему можно по приемлемым ценам.Отметим, что пока в донской столице продолжают работу еще восемь розничных рынков, среди которых известные ЗАО «Центральный рынок», ООО «Нахичеванский базар» и ООО УК «Рынок «Донской».