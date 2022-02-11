Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове исчез розничный рынок «Лидер»

В Ростове исчез розничный рынок «Лидер»

В Ростове-на-Дону исчез розничный рынок «Лидер», расположенный в Пролетарском районе города на улице Вересаева,98. Теперь он перешел в статус торгового комплекса с конца 2021 года, сообщили в администрации города.

Причина такого решения пока остается неизвестной. Однако для статуса рынка необходимо соблюдение ряда требований федерального законодательства, которые могут не исполняться когда площадка имеет статус торгового комплекса. Сами ростовчане разницу вряд ли заметят . Приобрести стройматериалы, инструменты и многое другое по прежнему можно по приемлемым ценам.

Отметим, что пока в донской столице продолжают работу еще восемь розничных рынков, среди которых известные ЗАО «Центральный рынок», ООО «Нахичеванский базар» и ООО УК «Рынок «Донской».
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.