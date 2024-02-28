В Ростове хулиганы разгромили остановочный комплекс на Северном

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В Ростове-на-Дону неизвестные разгромили остановочный комплекс на Северном. Снимки разрушенной и грязной конструкции местные жители опубликовали в соцсетях 28 февраля.Как сообщают горожане, разбитая остановка расположена на Стартовой, 1. На кадрах видно, что стекла побиты, вся конструкция разрисована.- Зачем доводить до такого состояния? - жалуются ростовчане.Кроме внешних недостатков, разбитые остановки больше не защищают горожан от непогоды. Люди вынуждены ожидать транспорт в сильный ветер, дождь и снег. Отметим, что подобные проблемы обычно решают в УЖКХ района. Также горожане могут направить жалобу в городскую администрацию. Однако как скоро они получат ответ, неизвестно.Добавим, что остановочный комплекс стоит недешево. По данным одной из производственных компаний, стоимость такой конструкции - от 100 до 400 тысяч рублей. Кроме того, заплатить за работу придется и установщикам.