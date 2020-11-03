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В Ростове Храм Новомучеников Российских судится с администрацией города за землю

В Ростове Храм Новомучеников Российских судится с администрацией города за землю
В Ростове-на-Дону храм Новомучеников Российских подал иск на администрацию города. Приход хочет, чтобы власти признали право собственности святыни на два земельных участка. Служители обратились в арбитражный суд.

Согласно материалам дела речь идёт о прихрамовой территории и зоне, которая находится рядом с перегонами и станциями. Поэтому третьим лицом в разбирательствах стала компания ОАО «Российские железные дороги», хотя сама она ни о чём не спорила.

Следующее судебное заседание состоится 12 ноября. Для него истцу нужно собрать все необходимые документы об актуальных сведениях о земельных участках. Администрации и третьему лицу необходимо будет предоставить доказательную базу, чтобы обосновать свою правовую позицию.

Напомним, храм уже судился с городскими властями в 2014 году. Тогда Арбитражный суд Ростовской области встал на сторону прихода и удовлетворил его право собственности на часовню, литер «АБ», в переулке 1-м Колхозном.

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