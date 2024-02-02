В Ростове хотят законсервировать старинный особняк, где жил архитектор Григорян

Фото: соцсети/Георгий Багдыков.

В Ростове собираются законсервировать дом XIX века, в котором родился и вырос известный архитектор Марк Григорян. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок 1 февраля.Заказчиком выступает МКУ «УЖКХ Пролетарского района Ростова-на-Дону». Учреждение ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию. А для этого подготовит отчет о техсостоянии здания и список противоаварийных, консервационных мероприятий.Работы должны выполнить к ноябрю 2024 года (240 календарных дней). Услугу оценивают в 1,5 миллиона рублей. Средства направят из бюджета города.Двухэтажный особняк постройки конца XIX века принадлежал известной семье Тер-Крикоровых, владевшей кожевенной фабрикой. С 1900 по 1924 годы там жил Марк Григорян. Затем будущий архитектор уехал в Армению, где окончил вуз. Именно он — автор многих зданий Еревана, ставших визитной карточкой города.В период СССР особняк национализировали и сделали из него коммуналку. Здание уцелело во времена ВОВ, но не смогло пережить пожар в 2010 году. После ЧП жильцов расселили, а дом признали аварийным. Правда, реконструировать его не торопились.В 2021-м через суд удалось добиться реставрации дома, а позже там решили разместить «Дом дружбы». Однако работы так и не начались. Здание остается заброшенным до сих пор.