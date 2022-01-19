Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове готовятся к открытию ковидного подразделения в детской больнице

В Ростове готовятся к открытию ковидного подразделения в детской больнице
В Ростове планируют открыть ковидные койки в детской городской больнице №1. Об этом 20 января сообщил начальник управления здравоохранения донской столицы при встрече с администрацией Пролетарского района.

Сергей Мясников отметил, что по статистике ВОЗ омикрон выявляют зачастую у несовершеннолетних. В горбольнице №20 развернуты детские койки, но в случае ухудшение эпидситуации по коронавирусу их окажется недостаточно. Поэтому следующее ковидное подразделение может появиться в детской больнице №1.

- Участились возникновения домашних очагов, где дети контактируют с бабушками и дедушками, которые находятся в группе риска, - добавил Сергей Мясников.

Начальник управления здравоохранения Ростова призвал родителей привить детей. По информации главного санврача Дона Евгения Ковалева, в феврале появятся первые партии детской вакцины «Спутник М». Вероятно, тогда же начнут и прививать школьников с разрешения родителей.
Фото: ИА «Версия-Саратов».
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.