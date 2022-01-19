В Ростове готовятся к открытию ковидного подразделения в детской больнице

Фото: ИА «Версия-Саратов».

В Ростове планируют открыть ковидные койки в детской городской больнице №1. Об этом 20 января сообщил начальник управления здравоохранения донской столицы при встрече с администрацией Пролетарского района.Сергей Мясников отметил, что по статистике ВОЗ омикрон выявляют зачастую у несовершеннолетних. В горбольнице №20 развернуты детские койки, но в случае ухудшение эпидситуации по коронавирусу их окажется недостаточно. Поэтому следующее ковидное подразделение может появиться в детской больнице №1.- Участились возникновения домашних очагов, где дети контактируют с бабушками и дедушками, которые находятся в группе риска, - добавил Сергей Мясников.Начальник управления здравоохранения Ростова призвал родителей привить детей. По информации главного санврача Дона Евгения Ковалева, в феврале появятся первые партии детской вакцины «Спутник М». Вероятно, тогда же начнут и прививать школьников с разрешения родителей.