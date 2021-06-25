В Ростове главврач поликлиники №1 ушел с должности

В Ростове-на-Дону главный врач поликлиники №1 написал заявление об увольнении по собственному желанию. Борис Тер-Григорьянц покинул должность 29 июня.Такое решение главврач принял после того, как сотрудников поликлиники №1 заподозрили в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.Медучреждение якобы вступило в преступный сговор с местным мошенником. Они продавали поддельные документы с помощью интернет-платформы для размещения объявлений. Правоохранители провели «контрольную закупку». Через несколько дней им пришло уведомление с портала «Госуслуги» о проведенной вакцинации.Борис Тер-Григорьянц посвятил медицине 34 года, из которых 14 - на руководящей должности.