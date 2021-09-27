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В Ростове еще один участник беспорядков во Владикавказе пойдет под суд

В Ростове еще один участник беспорядков во Владикавказе пойдет под суд
Еще один участник беспорядков во Владикавказе предстанет перед судом в Ростове-на-Дону. Олегу Тедееву вменяют статью «Участие в массовых беспорядках».

Как сообщал Rostov.ru, инцидент произошел еще в апреле 2020 года. По версии следствия, Тедеев участвовал в несанкционированной акции против ограничений по COVID-19. После митинга были задержаны более ста человек, составлено 170 протоколов. В итоге 65 жителей получили по 15 суток административного ареста, в отношении более 20 возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».

Ранее в Ростове перед судом предстали пять человек, обвиняемых в участии в беспорядках во Владикавказе. А перед этим 10 человек получили реальный срок за участие в беспорядках в Северной Осетии. Они получили от четырех лет девяти месяцев до шести с половиной лет.
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