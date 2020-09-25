В Ростове ещё 113 человек заболели коронавирусом

В Ростове-на-Дону зарегистрировали ещё 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на официальном сайте регионального правительства 29 сентября.В Ростовской области за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 190 жителей. Большинство из них проживает в донской столице. К слову, день назад в Ростове зафиксировали рекордное число заболевших за последние три месяца - 130 человек.В настоящее время лечение в стационарах получают 1 403 пациента. В тяжёлом состоянии, на аппаратах ИВЛ, остаются 84 человека. К счастью, за последние 24 часа с ковидным диагнозом никто не скончался. За весь период пандемии в регионе жертвами опасного вируса стали 486 дончан.Напомним, власти Ростовской области хотят вновь ввести ограничительные меры. Пока жители донской столицы должны соблюдать меры индивидуальной защиты и держать дистанцию в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте.