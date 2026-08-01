Фото: Дондей

В Ростове движение трамваев и троллейбусов не смогли восстановить после урагана. По данным портала DonDay, часть маршрутов не работают, часть работают по сокращенному маршруту.Спустя неделю после погодного катаклизма по состоянию на 1 августа курсируют два троллейбусных маршрута - №№ 2 и 17. Остальные пять не смогли выехать на линию из-за поврежденной контактной сети.Полностью движение трамваев пока не восстановлено. По полному расписанию работают маршруты № 6 и № 7, а также маршрут № 1, который следует от Главного железнодорожного вокзала до депо на 36-й Линии, и маршрут № 10, следующий от Сельмаша до улицы Текучева (площадь Химиков), но по сокращенному маршруту. Маршрут № 4 временно не работает.О том, когда починят контактную сеть и запустят остальные маршруты, неизвестно.Электробусы работают в полном объеме.