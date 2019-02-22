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В Ростове друзья на день рождения сожгли машину именинника

В Ростове друзья на день рождения сожгли машину именинника
Друзья сожгли машину именинника во время празднования дня рождения в Ростове. Инцидент произошёл на улице 12-го Декабря. Об этом участники праздника рассказали в telegram-канале rstv01.

Для празднования своего 18-летия молодой человек снял коттедж. Веселье было в самом разгаре, когда приятели решили пошутить над другом. Пока виновник торжества был в доме, они насыпали раскаленные угли из мангала на капот новенькой иномарки. Но эффект оказался обратным. Автомобиль неожиданно вспыхнул. За считанные минуты пламя охватило машину.

В результате иномарка полностью сгорела.

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