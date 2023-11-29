В Ростове дорожники снова укладывают асфальт во время дождя

Фото: соцсети (ВК Это Ростов!)

В Ростове после череды ливней дорожники приступили к ремонту проезжей части. Традиционно смесь закатывают прямо в лужи. Специалистам не мешает даже моросящий дождь. Кадры с места работ очевидцы опубликовали в соцсетях 29 ноября. По словам горожан, асфальт укладывали на улице 2-й Краснодарской.— Создается впечатление, что они ждут осадков, чтобы укладывать асфальт, — иронично пишут в комментариях ростовчане. — Теперь понятно, почему ее (прим. — дорогу на Краснодарской) так медленно делали – ждали дождей.Ремонтные работы на проезжей части в дождь и снег уже стали для горожан обыденностью. Многие отметили, что уже привыкли к плохому состоянию дорог и не ждут, что ситуация когда-либо изменится.— Это специально делается в дождь, иначе работы у парней не будет. А то, что у вас подвески не будет потом, это ничего страшного, — говорят местные жители.