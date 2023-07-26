В Ростове «Дом дружбы» обустроят в разрушенном особняке Гудермана
В Ростове нашли место, где разместят «Дом дружбы». Об этом 25 июля сообщили в администрации города.
«Дом дружбы» планируют обустроить в бывшем доходном доме Гудермана в переулке Соборном, 8 (угол с улицей Донской, 15). Здание XIX века постройки отреставрируют и превратят в место, где можно будет ближе познакомиться с народностями, проживающими в донской столице. В нем можно будет как культурно-досуговые программы организовывать, так и дипломатические миссии решать. Проекты техзаданий уже согласовали с госэкспертизой и получили положительное заключение.
Печально известный исторический памятник, как и многие другие в центре города, держится из последних сил. За последние годы в нем произошло несколько пожаров и обрушилась одна из стен. Само здание давно облюбовали люди без определенного места жительства. В 2023 году после заявлений об открытии там детской художественной или музыкальной школы власти города решили отреставрировать особняк. Даже законсервировали его, закрыв металлическими листами окна и двери. Правда, такая мера не мешает маргинальным личностям проникать внутрь.