В Ростове до сентября перекроют часть Халтуринского

В Ростове ограничат движение в Халтуринском переулке. О предстоящих ограничениях рассказали в департаменте автодорог и организации дорожного движения.С 15 июля по Халтуринскому переулку нельзя будет проехать с улицы Малюгиной по Мечникова. Движение закроют до 1 сентября - на участке обещают отремонтировать дорогу.С 17 июля перероют ещё и проезд по Халтуринскому между Социалистической и Шаумяна. Ограничения будут действовать до 17 августа из-за строительства многоэтажного дома неподалёку.