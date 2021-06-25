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В Ростове до сентября перекроют часть Халтуринского

В Ростове до сентября перекроют часть Халтуринского

В Ростове ограничат движение в Халтуринском переулке. О предстоящих ограничениях рассказали в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

С 15 июля по Халтуринскому переулку нельзя будет проехать с улицы Малюгиной по Мечникова. Движение закроют до 1 сентября - на участке обещают отремонтировать дорогу.

С 17 июля перероют ещё и проезд по Халтуринскому между Социалистической и Шаумяна. Ограничения будут действовать до 17 августа из-за строительства многоэтажного дома неподалёку.

Фото: nan-news.ru

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