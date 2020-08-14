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В Ростове для решения дорожных проблем в Суворовском расширят улицу Вавилова

В Ростове для решения дорожных проблем в Суворовском расширят улицу Вавилова
В Ростове-на-Дону с целью разгрузить въезд в микрорайон Суворовский расширят до четырех полос улицу Вавилова. Об этом глава администрации города написал в своем «Инстаграме» 18 августа.

Реконструкцию дороги проведут в рамках федеральной программы «Стимул». На строительство выделят около трех миллиардов рублей. Расширят Вавилова в течение двух-трех лет.

Также в донской столице рассматривают вариант создания легкого метро, который соединит микрорайон Суворовский и город Батайск.

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