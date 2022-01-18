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В Ростове десятки жителей остались без света почти на день

В Ростове десятки жителей остались без света почти на день

В Ростове-на-Дону десятки жителей остались без света из-за плановых отключений. Перебои связаны с проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 20 января, с восьми часов утра до пяти часов вечера света не будет на следующих улицах: Чкалова, 54-94, 47-75, Кировоградская, 2-30, 9-19, Ляпидевского, 2-12. Воспользоваться электроприборами также не смогут жители улиц Леваневского, 33-39 и Железнякова, 1-7, 2-10.

Кроме того, с девяти часов утра до трех часов дня обесточили дома на улицах Пушкинской, 130-140, 144-146, Суворова, 51 и Большой Садовой, 81/31. Света нет также на проспекте Чехова, 60-64, 35-59.

Отключения затронули и улицу Таганрогскую, 112, 114, 114/Г, 114/И, 114/3. Здесь с девяти утра до пяти вечера также не будет света.
Фото: gorlovka.ua
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