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В Ростове дептранс подал в суд на автобусного перевозчика «Трансэкспорт»

В Ростове дептранс подал в суд на автобусного перевозчика «Трансэкспорт»
В Ростове дептранс подал в суд на автобусного перевозчика «Трансэкспорт». Об этом свидетельствуют данные из карточки дела Арбитражного суда.

Речь идет о регулярных перевозках, предусмотренных муниципальным контрактом на период с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. У департамента транспорта возникли претензии касаемо соблюдения данного пункта в договоре. За его несоблюдение власти хотят взыскать с перевозчика 1,8 млн рублей.

Предварительное судебное заседание назначено на 29 июля.

Жители города часто выражали недовольство работой маршрутов, которые обслуживает этот перевозчик.

Фото: Дондей
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