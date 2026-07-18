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В Ростове дептранс подал в суд на автобусного перевозчика «Трансэкспорт». Об этом свидетельствуют данные из карточки дела Арбитражного суда.Речь идет о регулярных перевозках, предусмотренных муниципальным контрактом на период с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. У департамента транспорта возникли претензии касаемо соблюдения данного пункта в договоре. За его несоблюдение власти хотят взыскать с перевозчика 1,8 млн рублей.Предварительное судебное заседание назначено на 29 июля.Жители города часто выражали недовольство работой маршрутов, которые обслуживает этот перевозчик.