В Ростове День города впервые пройдет онлайн: публикуем план мероприятий

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В 2020 году ростовчане отпразднуют 271-ю годовщину со дня основания донской столицы. Празднества будут длиться с 10 по 20 сентября. Гулянья по улицам и реальные развлечения, которые обычно заканчивались большим концертом под открытым небом на Театральной площади, в этот раз под запретом.Однако ростовчане не останутся без праздника. В этом году масштабное мероприятие впервые пройдёт в онлайн-формате. Ничего уж не поделаешь, издержки пандемии. Но в таком режиме тоже есть свои плюсы. Теперь каждый ростовчанин и гость города смогут посетить сразу несколько площадок в разных уголках Ростова в режиме виртуального времени. Публикуем список мероприятий в День города.В четверг, 10 сентября, ростовчанам предлагают посмотреть на донскую столицу ретровзглядом. 12 сентября состоится встреча с автором-композитором песни «Город-песня - Ростов». С этого же дня начнутся онлайн-квесты и экскурсии по музеям, улицам и историческим местам города.Выставки художественных работ также пройдут в виртуальном формате с 14 сентября. В четверг весь день для горожан будут выступать певцы, танцоры и артисты разных ансамблей Ростова. В субботу выступят струнный оркестр, ансамбль маршевых барабанов «Бит-17» и дуэт баянистов «Дядя Баян». Также в этот день для всех желающих проведут обзорную экскурсию по зоопарку.Завершится День города 20 сентября литературно-музыкальным вечером, кулинарным мастер-классом, поэтической программой и информационным блоком о Ростове. Вишенкой на торте станет праздничный гала-концерт, который пройдёт 19 и 20 сентября сентября на площадке YouТube.