В Ростове чествовали финалистов муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2024»

Фото: администрация Ростова.

В Ростове состоялось мероприятие, посвященное финалистам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2024». Педагогов чествовали в театре имени Максима Горького 29 ноября.Традиционный конкурс проходил в особенный год — Год педагога и наставника. Это еще раз подчеркивает основополагающую роль педагога в становлении общества.— Всего участие в этом году приняли 254 педагога, а 48 из них стали участниками муниципального этапа, — отметил глава администрации города Алексей Логвиненко. — И каждый показал высокий уровень профессионализма, целеустремленность и волю к победе!Абсолютным победителем признана учитель изобразительного искусства гимназии № 36 Дарья Иванова. Кроме того, лучших определили еще в семи номинациях. Все педагоги представят Ростов на региональном этапе.Студенты профильных вузов не отстают от опытных преподавателей. Учащийся 11 класса лицей № 1 Илья Сергеев победил в номинации «Будущий учитель». Школьник стал лучшим среди сверстников, обучающихся в психолого-педагогических классах.Для повышения мотивации учителей расширяют возможности конкурса. Алексей Логвиненко добавил, что в следующем году появятся еще три номинации: «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Логопед года» и «Дефектолог года».— Желаю всем учителям крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и удачи, — подчеркнул Алексей Логвиненко.Администрация Ростова активно поддерживает учителей. В год педагога и наставника в донской столице были приняты важные решения, направленные на дополнительную поддержку учителей. Так, 75 педагогов получили служебные квартиры. В ближайшее время еще 15 вручат ключи от служебного жилья. С 1 января 2024 года учителя со стажем менее трех лет ежемесячно будут получать компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг