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В Ростове через Интернет продавали квартиры в самозастроях

В Ростове через Интернет продавали квартиры в самозастроях
Фото: u-f.ru
В Ростове на нескольких сайтах продавали квартиры в незаконно построенных многоквартирных домах.

Пользователям предлагали дистанционно приобрести квартиры в самовольно возведенных многоэтажках на улице Травяной, 18/21, 28, 30/36, в переулках Хоперском, 55 и Кубанском, 128а.
- Земельные участки предназначались для индивидуального жилищного строительства, разрешение на застройку их многоквартирными жилыми домами не выдавалось, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Ранее Первомайский районный суд вынес решение об их сносе.

По данному факту в отношении нескольких застройщиков было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По решению суда восемь сайтов, где размещалась информация о продаже квартир в незаконно построенных домах, были заблокированы.

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