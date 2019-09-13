В Ростове через Интернет продавали квартиры в самозастроях



Фото: u-f.ru

В Ростове на нескольких сайтах продавали квартиры в незаконно построенных многоквартирных домах.



Пользователям предлагали дистанционно приобрести квартиры в самовольно возведенных многоэтажках на улице Травяной, 18/21, 28, 30/36, в переулках Хоперском, 55 и Кубанском, 128а.

- Земельные участки предназначались для индивидуального жилищного строительства, разрешение на застройку их многоквартирными жилыми домами не выдавалось, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Ранее Первомайский районный суд вынес решение об их сносе.



По данному факту в отношении нескольких застройщиков было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



По решению суда восемь сайтов, где размещалась информация о продаже квартир в незаконно построенных домах, были заблокированы.