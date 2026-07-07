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В Ростове частично заменили «гармошки» автобусами большого класса. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Сутками ранее горожане сообщили, что давно не видели на маршрутах транспорт особого класса. Многие терялись в догадках и строили версии о поломке единиц техники, которая вышла буквально месяц назад. Компания «Ростовпассажиртранс» сообщила о временной приостановке работы гармошек на линиях.Как выяснилось, транспорт убрали намеренно. Причина — снижение количества пассажиров в летнее время. Заменили «гармошки» обычными автобусами большого класса.В настоящее время работает 7 «гармошек» на маршрутах №71,4,33,35,42. В случае необходимости количество автобусов особо большого класса будет увеличено.