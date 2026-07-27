В Ростове часть АЗС отменили лимит на топливо

Дондей

В Ростове-на-Дону часть АЗС отменили лимит на продажу топлива. Об этом информирует Donday.Ранее в Ростове и районах области действовали ограничения из-за топливного кризиса. На одну легковушку отпускали не более 30–40 литров горючего.К 27 июля обстановка стабилизировалась. многие АЗС в городе вернулись к обычному режиму работы. Так, один из читателей Donday накануне смог полностью заправить бак на станции сети «Лукойл».При этом стоимость топлива остается высокой. Цена литра бензина АИ-92 в этой сети достигает 89,90 рубля.