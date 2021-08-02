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В Ростове будут судить мужчину за изнасилование консьержки

В Ростове будут судить мужчину за изнасилование консьержки

В Ростове буду судить мужчину за изнасилование консьержки. Об этом 4 августа сообщил DonDay.ru.

Происшествие случилось 16 октября 2020 года в переулке Семашко, 118/260. По предварительным данным, 36-летний ростовчанин, угрожая расправой, заставил пенсионерку вступить с ним в половую близость. Боясь за свою жизнь, 67-летняя женщина выполнила все требования злоумышленника. После содеянного насильник скрылся.

На следующий день мужчину задержали. На него завели уголовное дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Если вину подозреваемого получится доказать в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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