В Ростове будут судить мужчину, который забил своего тестя до смерти

В Ростове буду судить мужчину, который убил отца своей возлюбленной. О том, что дело передано в суд, стало известно 25 июня.Трагедия произошла 6 мая в Ворошиловском районе. По предварительным данным, 38-летний мужчина сидел у себя дома вместе со своим 54-летним тестем. Разговор не заладился, и началась потасовка. Злоумышленник бил отца своей гражданской супруги руками и ногами. Позже под руку ему попала металлическая палка и удары по телу и голове продолжились с новой силой.Когда злоумышленник успокоился, тесть находился в критическом состоянии. На место вызвали медиков. По пути в больницу они делали всё возможное, чтобы спасти жизнь мужчины. В медучреждении он скончался.-По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - сообщает СУ СКР по Ростовской области.Мужчину будут судить по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Если вину злоумышленника получится доказать в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы.