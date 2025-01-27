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В Ростове будут судить банду, которая на протяжении двух лет похищала людей. Прокуратура Ростовской области утвердила обвинение по статьям «Незаконное лишение свободы», «Вымогательство», «Похищение человека» и «Грабеж».По данным следствия, банда приятелей в феврале 2023 года дважды похищала жителя города Шахты. Они удерживали мужчину в съемной квартире, избивали и угрожали ему с целью получить деньги. В конечном итоге родственники похищенного были вынуждены взять кредит, продать квартиру и отдать злоумышленникам более двух миллионов рублей.Так, в апреле 2023 года преступная банда совершила еще одно похищение. На этот раз у них не получилось довести дело до конца. Их остановили полиция и Следственный комитет по Ростовской области.В ходе расследования было установлено, что один из членов преступной группировки совершил аналогичное преступление еще в 2022 году.В Следственном комитете Ростовской области сообщили, что собрана вся необходимая информация. Уголовное дело направлено в суд.