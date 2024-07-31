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В Ростове будут судить 40-летнего мужчину преследовавшего двух школьниц. Горожанина обвиняют в покушении на развратные действия в отношении малолетних девочекИнцидент произошел в феврале 2024 года. У подъезда многоквартирного дома на улице Орбитальной мужчина в алкогольном опьянении преследовал за девочку. Она заметила незнакомца и вбежала в подъезд, прежде чем он успел за ней зайти. После этого горожанин увязался за другой девочкой. Прохожий обратил внимание на необычное поведение молодого человека. Он проводил школьницу до ее квартиры. А выйдя на улицу заметил, что незнакомец исчез.Мужчину задержали после того, как в интернете появилось видео с его участием. В качестве меры пресечения ему было избрано содержание под стражей.Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.