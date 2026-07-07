В Ростове будут разрабатывать проект реставрации доходного дома Шендерова за 4 млн рублей

Фото: Госзакупки

В Ростове будут разрабатывать проект реставрации доходного дома Шендерова. На эти цели выделят 4 миллиона рублей. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок.Музыкальная школа имени Ипполитова-Иванова, которая находится в этом здании, выступает заказчиком работ. Определение подрядчика запланировано на 27 июля. Цена тендера составляет 4,3 миллиона рублей. Разработка плана ремонта должна быть завершена до 29 декабря с момента заключения контракта.Победителю конкурса предстоит создать проект реставрации объекта культурного наследия. Согласно требованиям заказчика, план должен включать в себя следующие разделы: предварительные работы; комплексные научные исследования; эскизный проект; проект реставрации; проект приспособления здания для современного использования; рабочая документация.Доходный дом Шендерова возведён в 1900 году. Это двухэтажное строение имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Первоначально дом принадлежал купцу Соломону Израилевичу Шендерову. На первом этаже центральной части здания располагались торговые учреждения. Второй этаж купец использовал для проживания. В боковых частях здания находились жилые квартиры.После революции дом был национализирован. В 1920-е годы на первом этаже находились торговые организации, а на втором этаже были обустроены коммунальные квартиры.После войны, в 1950-е годы, здание было отреставрировано. Сейчас в доходном доме располагаются магазины. Со стороны улицы Серафимовича находится музыкальная школа имени Ипполитова-Иванова.