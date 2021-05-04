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В Ростове более 70% всех школ и детсадов охраняют вахтеры

В Ростове более 70% всех школ и детсадов охраняют вахтеры
После трагедии в школе № 175 города Казани ростовские власти провели срочное совещание с руководителями школ и детсадов. На повестке дня была безопасность в образовательных учреждениях. Кроме того, власти проверили исправность тревожных кнопок, видеокамер и пропускных систем.

Во всех школах и детских садах установлены ограждения, рамки металлодетектора, турникеты и камеры видеонаблюдения на территории зданий. Также везде есть тревожные кнопки, сигнал которых поступает сразу в Росгвардию.

В школах №№ 45, 47, 88 и 105 нет турникетов. По заключению ГО и ЧС им разрешено их не устанавливать.

Пропускной режим соблюдается во всех организациях. Однако физическая охрана, которая контролируется Росгвардией РФ по Ростовской области и частными охранными предприятиями, есть только в 26% учреждений. В оставшихся 74% функцию охраны, по сути, выполняют вахтеры.

Теперь местные чиновники ищут средства для 100% оснащенности специализированной охраной школ и детсадов. Такое решение власти донского региона приняли после трагедии в школе города Казани, где один из бывших учеников устроил стрельбу.

Напомним, страшная трагедия случилась утром 11 мая. Один из бывших учеников пришел в лицей № 175 с ружьем и открыл огонь. Погибли 10 человек, 21 пострадал. Стрелком оказался 19-летний студент четвертого курса колледжа Ильназ Галявиев. Парня задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

12 мая в Казани объявили день траура.

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