В Ростове более 100 аварийных домов могут обрушиться

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В Ростовской области подвели итоги переселения жителей аварийных домов. Из доклада главы регионального Минстроя Юрия Сильвестрова следует, что в ближайшие восемь лет новые квартиры получат собственники 525 домов в регионе. Среди них жители 176 домов, которые могут рухнуть в любой момент.— На сегодняшний день из домов, включенных в программу, по данным муниципалитетов, имеют подтвержденную заключениями специализированных организаций угрозу обрушения 176 домов (33,5% от домов, включенных в программу), — сообщается в документе.Основная часть опасного жилья находится в Ростове (120 домов). В Белокалитвинском районе 26 таких домов, в Гуково и Шахтах — по семь, в Красносулинском — шесть, в Октябрьском и городах Новошахтинске, Донецке — по два, а в Семикаракорском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Тацинском, Каменском районах — по одному. В список также вошли еще шесть муниципалитетов. Там на данный момент не готовы выделить деньги из местного бюджета, чтобы расселить жильцов.Эти здания входят в перечень исключений из очередности на расселение. Как правило, такие дома расселяют в той последовательности, в которой признавали аварийными. Домами, которые могут обрушиться, будут заниматься в первую очередь.Все заявленные аварийные дома (525) обещают расселить до 31 декабря 2031 года. На это будет выделено более 15 миллиардов рублей, из которых 11 миллиардов предусмотрено бюджетом региона. До конца этого года обещают расселить 56 домов.Остается только надеяться на то, что за это время здания не рухнут, как дом на улице Нариманова, 72/3. Он был признан аварийным еще в 2019-м, однако жильцы так и не были расселены. Людей отправили в маневренный фонд и выплатили компенсацию, только когда стена пятиэтажки рухнула.