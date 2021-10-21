В Ростове без вести пропала учительница городской организации инвалидов

В Ростове разыскивают молодого педагога одной из городских организаций инвалидов. О местонахождении 31-летней Анастасии Ковалевой ничего неизвестно с 21 октября.В тот день женщина ушла из дома. С тех пор она так и не вернулась. Обеспокоенные родные пытались найти Анастасию самостоятельно, но не смогли. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерским отрядам.У пропавшей темно-каштановые, с проседью, волосы, плотное телосложение. Рост женщины составляет 132 сантиметра. В день исчезновения Анастасия была одета в черные брюки и черно-белое пальто в мелкую полоску.Известно, что женщина работала педагогом в ростовской организации инвалидов. Дома ее ждут муж и двое детей.Если вы видели Анастасию Ковалеву или знаете что-либо о местонахождении, позвоните по номеру 112 или 8 (800) 700-54-52.