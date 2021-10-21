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В Ростове без вести пропала учительница городской организации инвалидов

В Ростове без вести пропала учительница городской организации инвалидов
На фото: Анастасия Ковалева с мужем и сыном.

В Ростове разыскивают молодого педагога одной из городских организаций инвалидов. О местонахождении 31-летней Анастасии Ковалевой ничего неизвестно с 21 октября.

В тот день женщина ушла из дома. С тех пор она так и не вернулась. Обеспокоенные родные пытались найти Анастасию самостоятельно, но не смогли. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерским отрядам.

У пропавшей темно-каштановые, с проседью, волосы, плотное телосложение. Рост женщины составляет 132 сантиметра. В день исчезновения Анастасия была одета в черные брюки и черно-белое пальто в мелкую полоску.

Известно, что женщина работала педагогом в ростовской организации инвалидов. Дома ее ждут муж и двое детей.

Если вы видели Анастасию Ковалеву или знаете что-либо о местонахождении, позвоните по номеру 112 или 8 (800) 700-54-52.
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