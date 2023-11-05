В Ростове без вести пропала 14-летняя девочка

Фото: Национальный центр Ростовской области

В Ростове-на-Дону без вести пропала 14-летняя девочка. Последний раз Ангелину Богучарскову видели 4 ноября на улице Адыгейской.Около 14:00 школьница ушла гулять. Спустя время она перестала отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах. Вечером несовершеннолетняя не вернулась домой. Обеспокоенные родители самостоятельно попытались ее отыскать, однако ничего не вышло. К поискам подключились волонтеры. Десятки неравнодушных людей пытаются отыскать пропавшую. Горожане патрулируют улицы и развешивают ориентировки в общественных местах.Рост Ангелины составляет около 165 сантимтеров. Она нормального телосложения. У девочки темно-русые волосы. На улицу она ушла в белой куртке с узором, серых джинсах и кедах. На левой руке у несовершеннолетней есть шрамы.Если вы обладаете информацией о местонахождении пропавшей, сообщите по номерам: 8-928-158-36-12 или 102.