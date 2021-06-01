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В Ростове автомобилисты заткнули очередную яму в дороге ведром

В Ростове автомобилисты заткнули очередную яму в дороге ведром
Еще один необычный способ обозначить дыру в асфальте нашли ростовчане. Фотографии оригинального обозначения провала на пересечении улицы Герасименко с переулком Ашхабадским появились в соцсетях 3 июня.

Автомобилист рассказал, что увидел яму, только подъехав к ней. Избежать ловушки не удалось - колесо машины угодило прямо в нее. В результате на колесе погнулся диск. Более того, недалеко от ямы остановились люди, которые тоже угодили в яму. Однако им повезло меньше - пришлось менять колесо.

Находчивые ростовчане поставили в яму пластмассовое ведро и воткнули ветку. Теперь другие автомобилисты смогут издалека увидеть препятствие и вовремя объехать.

Оставлять подобные знаки в ямах и открытых люках посреди дороги жителям Ростова не впервой. Однако это временная мера, а не решение проблемы.

В конце марта сити-менеджер города Алексей Логвиненко обещал ликвидировать все ямы к 1 мая. Затем признал, что погорячился - в такой короткий срок выполнить обещание оказалось нереально физически.

Тем не менее, уже наступило лето, а неровностей меньше не стало. Может быть, ямочный ремонт и проводят, однако с каждым днем в городе появляются новые провалы.

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