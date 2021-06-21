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В Ростове адвокат получил шесть лет колонии за мошенничество

В Ростове адвокат получил шесть лет колонии за мошенничество
Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор московскому правозащитнику и члену международной коллегии адвокатов «Крылатый Лев» Эльхану Нариманову. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

По версии следствия, несколько лет назад к адвокату обратился экс-сотрудник МВД. Он просил Нариманова помочь восстановиться на службе, представив его интересы в Верховном суде. Адвокат согласился и пообещал сделать все возможное. Свои услуги Эльхан Нариманов оценил в 2,5 миллиона рублей.

Однако защитить интересы правоохранителя и повлиять на решение суда адвокат не смог. Тогда бывший сотрудник МВД обвинил его в мошенничестве.

Суд счел доказательства вины достаточными и назначил наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Кроме того, в течение двух лет Эльхану Нариманову запрещено заниматься адвокатской деятельностью.

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