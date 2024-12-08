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В Ростове 29-летний мужчина получил ожоги лица, пытаясь разжечь мангал

В Ростове 29-летний мужчина получил ожоги лица, пытаясь разжечь мангал
В Ростове-на-Дону мужчина едва не сгорел при попытке разжечь мангал. Происшествие случилось на улице Таганрогской 6 декабря.

По предварительным данным, местный житель пошел разжигать мангал для готовки. Он вылил жидкость для розжига и случайно облил себя. Когда спичка попала на угли, пламя быстро перекинулось на кожу мужчины.

Очевидцы поспешили на помощь жителю, они вызвали сотрудников МЧС.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что спасатели ликвидировали пламя на двух квадратных метрах. 29-летний мужчина с ожогами рук, лица и головы доставлен в медучреждение.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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