В Ростове 29-летний мужчина получил ожоги лица, пытаясь разжечь мангал

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону мужчина едва не сгорел при попытке разжечь мангал. Происшествие случилось на улице Таганрогской 6 декабря.По предварительным данным, местный житель пошел разжигать мангал для готовки. Он вылил жидкость для розжига и случайно облил себя. Когда спичка попала на угли, пламя быстро перекинулось на кожу мужчины.Очевидцы поспешили на помощь жителю, они вызвали сотрудников МЧС.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что спасатели ликвидировали пламя на двух квадратных метрах. 29-летний мужчина с ожогами рук, лица и головы доставлен в медучреждение.