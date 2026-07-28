В Ростове 28 июля полностью не восстановлено движение трамваев и троллейбусов
В Ростове-на-Дону все еще полностью не восстановили движение трамваев и троллейбусов. О ситуации с электротранспортом сообщили в правительстве региона.
На донской регион обрушился мощный ливень и сильный ветер до 33 метров в секунду 25 июля. Сотни улиц оказались затоплены, без света остались жители 14 муниципалитетов. Также произошли перебои в контактной сети из-за падения деревьев. Троллейбусы и трамваи перестали курсировать.
Частично было восстановлено движение трамваев. Несколько маршрутов (№ 1, 4, 10) начали курсировать по сокращенной схеме. Маршруты № 6 и № 7 вышли на линии по полной схеме. Восстановить движение трамваев полностью должны не раньше 30 августа.
В настоящее время на линии вышел всего один троллейбусный маршрут из семи. Когда движение полностью восстановят, пока не известно.