Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове 28 июля полностью не восстановлено движение трамваев и троллейбусов

В Ростове 28 июля полностью не восстановлено движение трамваев и троллейбусов
В Ростове-на-Дону все еще полностью не восстановили движение трамваев и троллейбусов. О ситуации с электротранспортом сообщили в правительстве региона.

На донской регион обрушился мощный ливень и сильный ветер до 33 метров в секунду 25 июля. Сотни улиц оказались затоплены, без света остались жители 14 муниципалитетов. Также произошли перебои в контактной сети из-за падения деревьев. Троллейбусы и трамваи перестали курсировать.

Частично было восстановлено движение трамваев. Несколько маршрутов (№ 1, 4, 10) начали курсировать по сокращенной схеме. Маршруты № 6 и № 7 вышли на линии по полной схеме. Восстановить движение трамваев полностью должны не раньше 30 августа.

В настоящее время на линии вышел всего один троллейбусный маршрут из семи. Когда движение полностью восстановят, пока не известно.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика