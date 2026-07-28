В Ростове 28 июля полностью не восстановлено движение трамваев и троллейбусов

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону все еще полностью не восстановили движение трамваев и троллейбусов. О ситуации с электротранспортом сообщили в правительстве региона.На донской регион обрушился мощный ливень и сильный ветер до 33 метров в секунду 25 июля. Сотни улиц оказались затоплены, без света остались жители 14 муниципалитетов. Также произошли перебои в контактной сети из-за падения деревьев. Троллейбусы и трамваи перестали курсировать.Частично было восстановлено движение трамваев. Несколько маршрутов (№ 1, 4, 10) начали курсировать по сокращенной схеме. Маршруты № 6 и № 7 вышли на линии по полной схеме. Восстановить движение трамваев полностью должны не раньше 30 августа.В настоящее время на линии вышел всего один троллейбусный маршрут из семи. Когда движение полностью восстановят, пока не известно.