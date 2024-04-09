В Ростове 21 апреля ограничат движение транспорта из-за легкоатлетического забега

Фото: Rostov.ru

В Ростове из-за проведения 45-го массового легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо» 21 апреля ограничат движение транспорта. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.с 09:00 до 09:40 схема этапа будет выглядеть так: Театральная площадь – Большая Садовая –Ворошиловский – Ворошиловский мост – Левобережная – западный пешеходно-транспортный проезд стадиона «Ростов Арена». С 10:10 до 11:15 - Западный пешеходно-транспортный проезд стадиона «Ростов Арена» – Ворошиловский мост –Седова –Богатяновский Спуск - Нижнебульварная – Береговая –Сиверса – подъем на Стачки – Стачки – Спартаковская - Верещагина – Профсоюзная – парк А. Собино.С 11:40 до 12:45 - парк А. Собино –Профсоюзная –Балакирева ­– МОПРа - Международная –Портовая –Стачки (мост) –Братский – Тургеневская –Буденновский –Мечникова – Гагарина, площадь перед ДГТУ. Далее с 13:05 до 14:00: площадь Гагарина –Ворошиловский –Варфоломеева – Чехова – Текучева – 1-й Конной Армии – Сельмаш – Селиванова - Металлургическая – Воровского – Шолохова – площадь Воинской Славы. А также с 14:10 до 15:00: Шолохова –разворот налево по Шолохова – Щаденко – Щедрина – Вересаева – проспект 40-летия Победы –Вити Черевичкина – 30-я Линия – Комсомольская – площадь Карла Маркса – Советская. Финишной точкой станет площадь Театральная.Движение обещают возобновить к 15:30.