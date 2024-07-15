В Ростове 18 июля на сутки отключат холодную воду

Фото: Rostov.ru.

В Ростове-на-Дону сотни жителей на сутки останутся без холодной воды. О плановом отключении сообщили в городском водоканале.Речь идет о домах, расположенных на улице Красноармейской от переулка Журавлева до Университетского. Краны опустеют 18 июля в 08:30. В это время начнутся работы по подключению новой многоэтажки на Красноармейской к водопроводной сети. Из-за этого на участке придется временно перекрыть воду.Восстановить водоснабжение планируют следующим утром, к 08:00.