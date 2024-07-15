Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове 18 июля на сутки отключат холодную воду

В Ростове 18 июля на сутки отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону сотни жителей на сутки останутся без холодной воды. О плановом отключении сообщили в городском водоканале.

Речь идет о домах, расположенных на улице Красноармейской от переулка Журавлева до Университетского. Краны опустеют 18 июля в 08:30. В это время начнутся работы по подключению новой многоэтажки на Красноармейской к водопроводной сети. Из-за этого на участке придется временно перекрыть воду.

Восстановить водоснабжение планируют следующим утром, к 08:00.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.