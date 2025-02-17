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В Ростове 17 февраля из-за аварии без отопления останутся жители 31 многоэтажки

В Ростове 17 февраля из-за аварии без отопления останутся жители 31 многоэтажки
В Ростове-на-Дону из-за прорыва теплотрассы без отопления останутся жители 31 многоэтажки. Об этом сообщили в администрации города 17 февраля.

Накануне на пересечении улиц Журавлева и Пушкинской образовался провал прямо посреди тротуара. На участке случился прорыв теплотрассы. Без отопления остались жители 31 МКД. Ограничат тепло в границах улиц: Журавлева – Пушкинская – переулок Крепостной – Нижнебульварная. Также отопления не будет в двух школах, детском саду и двух вузах.

На месте уже работают специалисты. Теплоснабжение планируют вернуть до конца дня.
Фото: Rostov.ru
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