В Ростове 100 ветеранов примут участие в параде Победы
Ростовчанам рассказали, как пройдёт парад Победы для ветеранов. Подробности озвучила Елена Кожухова, заместитель главы городской администрации по социальным вопросам.
На данный момент в городе проживают порядка 500 участников Великой Отечественной войны. Присутствовать на мероприятии, которое состоится 24 июня, смогут 100 из них. Каждому предоставят сопровождающего. Все волонтёры заблаговременно пройдут обследование на коронавирус. К тому же с 17 июня всех ветеранов берут под медицинское наблюдение, чтобы убедиться, что к моменту начала парада они будут чувствовать себя хорошо.
Елена Кожухова добавила, что на трибунах организуют 1 000 посадочных мест. Заполнены будут только 170 - для того, чтобы соблюсти дистанцию между зрителями. Перед входом на трибуну каждому человеку измерят температуру.
Более того, ветеранов обеспечат защитными масками, перчатками, головными уборами и дождевиками на случай ухудшения погоды. Волонтёры раздадут им воду и мороженое.
Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что парады Победы пройдут только в донской столице и Новочеркасске. Зрителей, кроме ветеранов, скорее всего, не будет.