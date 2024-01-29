В Ростоской области продают гибрид «Чайки» и Lexus за 75 млн рублей

Фото: Информационный ресурс "Южный Автомобиль"

В Ростовской области продают гибрид «Чайки» и Lexus за 75 млн рублей. На продажу автомобиль выставил один из дилерских центров. Машина представляет собой рестомод, то есть внешне она имеет стиль ретро, но внутри у нее установлены современные запчасти.Владелец раритетной «Чайки» решил придать ей не только роскошный вид, но и современное оснащение. Двигатель и коробка передач у автомобиля от японского производителя Lexus. Салон отделан элегантной белой кожей и новейшей мультимедийной системой. Внешне машину можно отличить от оригинальной «Чайки» только по хромированным колесным дискам.Владелец предпочел сохранить в тайне то, как он обновил свой раритетный автомобиль.Интересно, как скоро найдется покупатель на такую дорогую машину и подходят ли технические и внешние характеристики под дороги Ростовской области.Отметим, что «Чайка» выпускалась с 1959 года и всегда считалась предметом роскоши. На этом транспорте передвигались только высокопоставленные чиновники и первые лица государства. Над созданием автомобиля работали лучшие конструкторы, инженеры и дизайнеры СССР.