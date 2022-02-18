В российском Донецке собирают гуманитарную помощь для прибывших из ДНР и ЛНР

Фото: Газета Новость

В российском Донецке собирают гуманитарную помощь для прибывших жителей из ДНР и ЛНР. Около тысячи человек доставили в город за прошедшие сутки.Как сообщает местное издание «Новость», всех приехавших людей разместили в городских клубах. Позже их должны развезти по временным пунктам проживания в другие города, но сколько им придется оставаться в Донецке, пока не ясно. В основном среди беженцев - старики, дети и женщины. Им требуются вода, продукты питания, вещи, средства личной гигиены, памперсы и смеси для грудничков.Оказать любую посильную помощь можно в организованном пункте приема, который находится в магазине «Лампадарок» на улице Комсомольской, 69Г города Донецка.