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В России снова ужесточили режим, связанный с коронавирусом

В России снова ужесточили режим, связанный с коронавирусом
В России из-за критической эпидемиологической ситуации с коронавирусом усилили санитарные нормы. Новое постановление от 26 октября подписал Роспотребнадзор.

В документе сказано, что с 28 октября граждане обязаны носить лицевые маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, а также на парковках и в лифте. Также вступит в силу запрет на работу общепита и проведение развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00.

Кроме того, Роспотребнадзор постановил усилить режим дезинфекции общественного транспорта, проводить не менее 150 тестов на 100 тысяч населения в сутки. Особое внимание уделить защите людей старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.

С конца сентября в течение месяца число инфицированных за день россиян увеличилось в два раза: с 8,5 тысячи до 16,5 тысячи. Также возросло количество смертей: со 160 до 320 за сутки.

В Ростовской области также усилили контроль за соблюдением мер защиты. В общественном транспорте регулярно проверяют наличие масок у пассажиров, а в магазинах и торговых центрах не обслуживают клиентов без их наличия. Тем не менее, в регионе количество зараженных только увеличивается. Ситуация в регионе становится критической и выходит из-под контроля.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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