В России снова ужесточили режим, связанный с коронавирусом

В России из-за критической эпидемиологической ситуации с коронавирусом усилили санитарные нормы. Новое постановление от 26 октября подписал Роспотребнадзор.В документе сказано, что с 28 октября граждане обязаны носить лицевые маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, а также на парковках и в лифте. Также вступит в силу запрет на работу общепита и проведение развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00.Кроме того, Роспотребнадзор постановил усилить режим дезинфекции общественного транспорта, проводить не менее 150 тестов на 100 тысяч населения в сутки. Особое внимание уделить защите людей старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.С конца сентября в течение месяца число инфицированных за день россиян увеличилось в два раза: с 8,5 тысячи до 16,5 тысячи. Также возросло количество смертей: со 160 до 320 за сутки.В Ростовской области также усилили контроль за соблюдением мер защиты. В общественном транспорте регулярно проверяют наличие масок у пассажиров, а в магазинах и торговых центрах не обслуживают клиентов без их наличия. Тем не менее, в регионе количество зараженных только увеличивается. Ситуация в регионе становится критической и выходит из-под контроля.