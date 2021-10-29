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В РОКБ пациент ковидного госпиталя напал на врача

В РОКБ пациент ковидного госпиталя напал на врача
В Ростовской областной клинической больнице пациент ковидного госпиталя напал на врача. Инцидент произошел в воскресенье, 31 октября.

Житель Багаевского района проходил лечение в РОКБ. Он стал случайным свидетелем ссоры его соседа по палате с врачом. Он жаловался на боли в животе, но в течение дня к нему никто из медперсонала не подошел. Мужчине стало обидно за товарища по болезни. Он сначала начал оскорблять дежурного врача, после чего стал распускать руки. Он сорвал с медика очки и маску. Тот не остался в стороне и сорвал с него кислородную маску.

На место вызвали полицию, которая зафиксировала инцидент. После долгих разбирательств пациент признал вину и попросил у врача прощения, пообещав быть сдержанным.

Главврач РОКБ Вячеслав Коробка отметил, что врачи часто сталкиваются с неадекватными пациентами. Зачастую такое поведение бывает спровоцировано развитием опасной инфекции в организме. Самое неприятное, что медики не могут выписать такого дебошира из больницы, потому что он еще является переносчиком опасной болезни.
Фото: yandex.ru
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