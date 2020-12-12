В РОКБ опровергли информацию о массовой смерти пациентов с COVID-19 из-за недостатка кислорода
Ростовская областная клиническая больница опровергла информацию о смерти пациентов в ковидном госпитале 14 декабря. Руководство РОКБ считает, что депутат гордумы Наталья Оськина распространила фейк о массовой смерти болевших коронавирусом.
Народная избранница сообщила, что ей позвонили врачи из РОКБ и сообщили, что во время перебоев работы аппаратов ИВЛ скончались 10 пациентов. Об этом Оськина сообщила в своем инстаграме. Блогер Екатерина Гордон дала этой информации широкую огласку.
Власти Ростовской областной клинической больницы сообщили, что последние сутки в ковидном моногоспитале РОКБ прошли штатно, а число умерших не зависело от каких-либо внешних факторов.
Главный врач РОКБ Вячеслав Коробка сообщил, что за последние сутки в ковидном госпитале умерли четыре человека, находящихся на аппаратах ИВЛ. Никаких проблем с кислородом не было.