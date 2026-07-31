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В результате атаки дронов в ночь на 31 июля в Гуково пострадала женщина. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Также повреждения получил жилой многоквартирный дом. Произошло обрушение межэтажных перекрытий. Жильцы были эвакуированы в ПВР. Им оказывают необходимую помощь.В Батайске обломки БПЛА повредили частные дома и здание магазина. Пострадавших нет. Возгорания тоже нет.В Ростове в результате падения обломков БПЛА загорелась лесопосадки. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано.Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться.